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Billie Jean King Cup

ÖTV-Frauen verlieren drittes Mal in vier Spielen

Tennis
09.04.2026 19:27
Das ersatzgeschwächte ÖTV-Frauenteam verlor auch gegen Bosnien.
Das ersatzgeschwächte ÖTV-Frauenteam verlor auch gegen Bosnien.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viertes Spiel, dritte Niederlage: Österreichs stark ersatzgeschwächtes Tennis-Frauenteam hat am Donnerstag im Turnier der Europa/Afrika-Zone II des Billie Jean King Cups in Banja Luka gegen Bosnien-Herzegowina 1:2 verloren. 

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Zuvor hatte es in der Gruppe A auch gegen Finnland und Griechenland (jeweils 0:3) nichts Zählbares gegeben. Das einzige Erfolgserlebnis bleibt ein 2:1 gegen Zypern. Gegen welchen Gegner aus Pool B es zum Abschluss am Samstag geht, steht noch nicht fest.

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Ausfälle aufgrund des WTA-Turniers
Claudia Gasparovic verlor gegen Tea Kovacevic 6:3,6:7(3),0:6. Da danach Ekaterina Perelygina gegen Sara Mikaca mit 6:2,6:3 die Oberhand behielt, musste das Doppel entscheiden, in dem Gasparovic/Perelygina gegen Kovacevic/Anita Wagner mit 4:6,4:6 den Kürzeren zogen. ÖTV-Kapitänin Marion Maruska fehlen aufgrund des WTA-Turniers in Linz mit Julia Grabher, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus die vier besten Spielerinnen.

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