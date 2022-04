Ukrainische Familie durch Online-Spiel gerettet

Stefan Lechner ist kein klassicher Computer-Spieler. Der Vater und Ehemann war es aber bis vor drei Jahren. Zu Beginn des Kriegs in der Ukraine hat er sich an seine Spielerzeiten zurückerinnert: Und an Alex aus der Nähe von Donezk. Sowohl Stefan als auch Alex spielten mit vielen hunderten anderen Gamern ein Online-Spiel. Sie schrieben sich Nachrichten, auch wenn sie sich anfangs im Spiel bekriegten, wurden sie zu Online-Freunden.