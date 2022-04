„Müssen die Lehren aus der Pandemie ziehen“

Das würde ich heute auf jeden Fall anders machen

Die Arbeit an diesem Buch war für Anschober auch eine Phase der Selbstkritik. „Es gibt niemanden, der in dieser Zeit, in der wir unter ständigem Druck handeln mussten, perfekt war“, gesteht er. „Ich hätte z. B. eine europäische Initiative anregen sollen. Auch in Österreich haben wir uns zu sehr im Klein-Klein verloren. Dass in anderen Ländern und sogar Bundesländern verschiedene Maßnahmen gelten, versteht kein Mensch“ so Anschober. „Und ich hätte Bereiche des Gesundheitsressorts für die Zeit der Pandemie an andere übergeben müssen. Ich wollte die Pflege und den Tierschutz nicht zur Seite schieben - aber es war einfach zu viel. Das würde ich heute auf jeden Fall anders machen.“