Er ist Kärntens Tonkünstler für die Filme

Mittlerweile zählt Plessl, der sein Studio in Klagenfurt eingerichtet hat, zu einem der besten Filmmusik-Komponisten in Österreich. Seine faszinierenden Klangbilder sind bei Filmen und Dokus wie „Streif – One Hell of a Ride“, „What is Love“, „Life Guidance“, „Klammer – Chasing the Line“ – um nur einige zu nennen – zu hören. Auch der Film „White Chrismas“ , der vor der Premiere steht, wurde vom Kompositionsgenie vertont.