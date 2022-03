„Prima la musica“: Kleine Künstler ganz groß!

Auch dieses Jahr ist die „Kärntner Krone“ live dabei, wenn Hunderte „prima la musica“-Teilnehmer ihr musikalisches Talent im historischen Ambiente des Stiftes Ossiach unter Beweis stellen. Heuer wird sogar ein Jubiläum gefeiert. „Der Wettbewerb wird das 30. Mal über die Bühne gehen“, freut sich Johannes Brummer, ein Gründervater des „Musik der Jugend“-Bewerbes in Österreich. Brummer: „Es war ein Start mit wenigen Teilnehmern. Mittlerweile stehen wir auf einem musikalischen Niveau, das auf die allerhöchste Ebene angewachsen ist.“ 25 Jahre managte Brummer als Bundesfachbeirat den Landeswettbewerb. Im Führungsstab folgte Johannes Hirschler, der das Zepter mittlerweile an Johann Brunner, Musikschuldirektor in Spittal, übergeben hat.