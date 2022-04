Frühlingsgrüße aus Wels in alle Gärten

Dieses Wochenende steht in Wels ganz im Zeichen der Gartenfreunde. Am Samstag und Sonntag ist die Messe „Blühendes Österreich“ von 9 bis 18 Uhr in Wels geöffnet. Und „Krone“-Leser kommen billiger rein und es wartet ein Geschenk. Schon der Auftakttag am Freitag war ein voller Erfolg.