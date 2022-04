Lawrow in Indien: „Ausbalancierte Weltordnung“

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat in Indien die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Länder und sein Interesse an einer „ausbalancierten Weltordnung“ betont. „Diese Tage wollen unsere westlichen Kollegen wichtige internationale Angelegenheiten auf die Krise in der Ukraine reduzieren“, sagte er bei einem Treffen mit Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar am Freitag. „Wir schätzen, dass Indien diese Situation in der Gesamtheit der Fakten betrachtet.“