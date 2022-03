Oberstaatsanwalt angeklagt: Das sind die Gründe

Suspendierung wegen „Schwere der Pflichtverletzung“

Fuchs war am Mittwoch vom Justizministerium mit sofortiger Wirkung suspendiert worden. „Grund für die Maßnahme war, dass angesichts der Anklageerhebung die Suspendierung mit Rücksicht auf die Natur oder Schwere der zur Last gelegten Pflichtverletzung im dienstlichen Interesse bzw. zur Wahrung des Standesansehens erforderlich erschien“, so das Ministerium. Ministerin Alma Zadic (Grüne) hatte die Suspendierung bereits im laufenden U-Ausschuss im vertraulichen Teil ihrer Befragung angekündigt.