Fodas Abrechnung: Den Finger in die Wunde legen

Denn das Experten-Trio erfüllte mit seiner Kritik nur seinen Job. Sie werden dafür bezahlt, dass sie unverblümt ihre Privatmeinung kundtun. Positiv wie negativ. Sie soll(t)en als vermeintliche Insider den Finger in die Wunde legen und nicht nur nacherzählen, was ohnehin jeder gesehen hat. Sachliche Analysen, vor allem wenn sie weh tun, gibt es in Österreich - im Gegensatz zu Deutschland oder England, den großen Fußball-Nationen - ohnehin kaum.