Franco Foda rechnet mit ORF-Experte Mählich ab

Franco Foda hat sich am Dienstagabend mit der Überzeugung vom österreichischen Nationalteam verabschiedet, in seinen viereinhalb Jahren als Teamchef vieles richtiggemacht zu haben. Tipps wollte der Deutsche seinem Nachfolger, der spätestens bei der nächsten ÖFB-Präsidiumssitzung am 29. April feststehen soll, nicht mitgeben. „Das ist der Unterschied von einem Trainer, der schon etwas erreicht hat, gegenüber Roman Mählich, der weniger erreicht hat“, rechnet er nach dem 2:2 gegen Schottland mit dem ORF-Experten ab.