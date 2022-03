Fix! Ära von Franco Foda als ÖFB-Teamchef zu Ende

Foda hat das Ziel WM am Ende relativ klar verfehlt. Nach Rang vier in der Quali-Gruppe hinter Dänemark, Schottland und Israel klappte es auch über die Hintertür, das dank des Nations-League-Gruppensieges erreichte Play-off, nicht. „Ich habe mir in den letzten Tagen nach dem Spiel sehr viele Gedanken gemacht, was logisch war, nachdem wir uns nicht für die WM qualifiziert haben. Ich übernehme die volle Verantwortung, somit ist meine Trainertätigkeit nach dem morgigen Spiel beendet“, sagt Foda.