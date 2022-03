„Foda hat einfach nicht zum ÖFB-Team gepasst!“

„Man darf nicht alles an Franco Foda festmachen, aber ich glaube, dass er, so wie er über Fußball denkt und welchen Stil er bevorzugt, einfach nicht zu dieser Mannschaft gepasst hat“, so der inzwischen zurückgetretene Verteidiger u.a. beim LASK oder bei Red Bull Salzburg. Was er damit meint, ist die Art und Weise wie David Alaba und Co. in den vergangenen Jahren bei Österreichs Länderspielen agierten, zumeist abwartend und reaktiv.