Neos-Machtkampf mit Gewinner ÖVP

Der interne Machtkampf bei den Salzburger Neos nur ein Jahr vor der nächsten Wahl nützt vor allem der Volkspartei. Die Schwarzen haben sich den abgewählten Neos-Klubobmann Sepp Egger direkt in den eigenen Landtagsklub geholt. Das Ergebnis: ÖVP und Grüne bräuchten damit Klambauer und Co. nicht mehr, um regieren zu können. Und in Mittersill trat eine große Hoffnung aus der Partei aus.