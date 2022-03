„Vandalen-Feldzug“ gegen elf Busse ist ein Rätsel

„Wir tappen noch völlig im Dunkeln, wer das getan haben könnte und welches Motiv dahintersteckt“, räumte ein Beamter der Polizeiinspektion Telfs ein. Wie berichtet, war es in der Nacht auf Dienstag (vermutlich zwischen 1 und 5 Uhr) gleich zu mehreren Vandalenakten gekommen: In Telfs waren an zwei Plätzen vier Busse der Schwazer Firma Ledermair sowie vier Postbusse im Visier. In Nassereith waren es zwei Busse, ein weiterer wurde in Mieming beschädigt. Etwas aus der Reihe fällt der Vandalenakt bei einem Klein-Lkw auf dem Parkplatz der Firma Föger in Rietz.