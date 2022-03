Einbruch in Hofladen: „Ich hatte Hunger!“

Bereits am 28. März gegen Mittag zeigte der 37-jährige Besitzer des Hofladens auf der Polizeiinspektion Feldbach an, dass es in der Nacht zu einem Diebstahl aus seinem Selbstbedienungshofladen gekommen ist. In weiterer Folge erstattete der Landwirt auch in der Nacht zum 29. März gegen Mitternacht erneut Anzeige. Er hatte beobachtete, dass Unbekannte wieder einen Diebstahl in seinen Hofladen gemacht hatten.