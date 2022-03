Insolvenz von Stromanbieter? So geht es weiter

Soll ich jetzt einen Tarif mit flexiblem Preis abschließen?

Bei Flex-Tarifen hat der Kunde keine Preisgarantie, sondern die Kosten für eine Kilowattstunde passen sich jeden Monat an die Marktpreise an. Etwa die Energie Steiermark bietet auf ihrer Homepage nur noch einen solchen Tarif an. „Das Risiko, dass die Preise noch einmal steigen, ist hoch“, sagt Konsumentenschützerin Schrittwieser.