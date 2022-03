Kein weißer Rauch beim steirischen Strom-Gipfel

Großer Krisengipfel am Montag in der Grazer Burg: Wie die „Krone“ vorab enthüllt hatte, stand nichts weniger als die Zukunft der Energie Steiermark auf der Tagesordnung. Die Aufsichtsratschefs Josef Mülner und Karl Rose unterbreiteten Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und seinem Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) ihren Vorschlag, wie und vor allem wer den weiß-grünen Stromerzeuger mit seinen rund 1800 Mitarbeitern durch diese aktuell so turbulenten Zeiten steuern soll.