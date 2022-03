Linzer sollen bei Verkehrsfragen künftig mitreden

Bürgerbeteiligungskonzept angedacht

Zudem im Fokus: die vorausschauende Planung rund um das Kasernenareal in Ebelsberg und eine stärkere Einbeziehung der Linzer bei Verkehrsfragen. „Eine besonders wichtige Rolle bei allen städtischen Planungen in meinem Ressort wird die Einbeziehung der Bewohner bilden, sei es in Konzepte für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in den Stadtteilen, sei es für künftige Straßenbauplanungen“, betont Martin Hajart. So sind Mobilitätskonzepte für Stadtteile angedacht, die unter Einbeziehung der Bürger lokal Wirkung entfalten. Konkret wird für den Linzer Süden ein Mobilitäts- und Bürgerbeteiligungskonzept aufgesetzt um den Herausforderungen in diesem Teil der Stadt zu begegnen.