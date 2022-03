ORF Oberösterreich stellt sich ganz neu auf

Inhaltlich sollen die Bereiche Sport, Kultur und Volkskultur gestärkt und in die neu geschaffene Programmabteilung integriert werden. Landesdirektor Klaus Obereder: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass es so rasch gelungen ist, das wichtigste Reformvorhaben der nächsten Jahre aufzusetzen. Mit der neuen Führungsstruktur haben wir die Grundlage geschaffen, auch künftig in Radio und TV erfolgreich zu sein. Gleichzeitig sehe ich darin auch einen ersten entscheidenden Schritt unseres Landesstudios in Richtung des digitalen Wandels und der Erschließung weiterer Publikumsschichten.“