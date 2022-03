Alle Achtung: „Wir brauchen Freude und Musik“

Was ist abseits von Stanis prägnanter Stimme der musikalische Grundstock, an dem man sich immer Richtung Alle Achtung orientieren kann?

Bieder: Es gibt die spannenden Basslinien von Romina. Sie kann einfach alles, was man sich wünscht. Darauf legen wir großen Wert. Meine Gitarrenklänge sind etwas sphärisch und kehren auch immer wieder. Patrick ist ein wilder Hund und haut auf die Drums, was nur geht.

Stani: Wir kommen alle aus verschiedenen musikalischen Richtungen. Patrick aus dem Punk, Romina aus der Klassik und Max ist mehr der 80er-Rocker.

Bieder: Ich mag alles Mögliche, von Toto angefangen. Ich bin so alt, ich habe die noch in ihrer Frühzeit erlebt. (lacht) Robby ist der, der alles dazugibt, was noch fehlt. Bei uns will sich niemand nach vorne spielen. Wir entscheiden gemeinsam, wo die Reise hingeht und wo die Linien bleiben. Die Songs verändern sich im Studio oft noch gewaltig, aber keiner ist dem anderen böse, wenn mal eine Idee auf der Strecke bleibt. Auch für mich als Produzent ist das angenehm. Mir ist wichtig, dass am Ende die Verwirrung weg ist und die Songs zusammen eine schöne Linie ergeben. Manchmal müssen meine Gitarren fallen und das ist okay. Es geht um den Song, um die Message und um uns. Wenn dem Stani was stört, müssen wir schnell den Rotstift ansetzen. (lacht)