Sex-Plakate bei der Klimademo regen Eltern auf

Lehrer in der Kritik

Das Fass endgültig zum Überlaufen brachte aber, dass die teils erst 15 Jahre alten angehenden Pädagoginnen diese direkt im Unterricht angefertigt haben sollen. „Denkt man sich da als Lehrer nichts dabei, wenn Jugendliche mit ,Fuck me instead our planet‘ herumlaufen?“, heißt es.