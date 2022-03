Burn-out-Gefahr nach Corona-Krankenstandswelle

Wenn Balance zwischen Leistung und Erholung fehlt

Die durch Überlastung und Selbstausbeutung die Kranken von morgen sein könnten: „Wenn im Spannungsfeld zwischen Leistung und Erholung länger die Balance fehlt, kann das der direkte Weg ins Burn-out sein“, warnt Peter Stippl, Präsident des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie. Was den Menschen am meisten hilft? „Es geht immer um eine Perspektive, sie müssen ein Licht am Ende des Tunnels sehen, das macht Kräfte frei - zumindest für einen gewissen Zeitraum“, so der Experte.