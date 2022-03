Kürzere Quarantäne offenbar bereits fixiert

Eine solche Verkehrsbeschränkung bedeutet gemäß dem Papier, dass Betroffene bei Kontakt mit anderen Menschen Maske tragen müssen. Sie dürfen keine Gesundheitseinrichtungen besuchen, sie dürfen nicht in die Gastronomie oder in Fitnessclubs und nicht an Großveranstaltungen teilnehmen. Wie das kontrolliert werden könnte, geht aus der Empfehlung nicht hervor.