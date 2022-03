Sprenggranate löste in Allentsteig Waldbrand aus

Noch bis in die frühen Sonntagmorgenstunden seien zivile Feuerwehren aus der Umgebung am Brandort im Einsatz gestanden, so der Stefan Appenauer, Sprecher der FF Zwettl-Stadt, gegenüber krone.at. Am Sonntagvormittag konnten bereits sämtliche zivilen Kräfte der Feuerwehren wieder eingerückt, das Feuer war unter Kontrolle. Es könne innerhalb der Brandschutzstreifen gehalten werden, so der Sprecher des Bundesheeres, Michael Bauer auf Twitter. Vier Tanklöschfahrzeuge stünden noch im Einsatz.