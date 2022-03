Philippinen: Vulkan Taal spuckt Dampf und Asche

Der Vulkan in einem landschaftlich reizvollen See nahe Manila spuckte bei einer kurzen Explosion eine Dampf- und Aschewolke in den Himmel. Auch ein vulkanisches Beben wurde gemessen. Die Warnstufe sei von 2 auf 3 heraufgesetzt worden, da es zu weiteren Ausbrüchen kommen könne, so das Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS).