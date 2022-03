Pioniere in Mondsee kennen den Bio-Ausweg

In Mondsee wird fleißig weitergeforscht

Dr. Kramberger-Kaplan spricht von einem massiven Einsparungspotenzial bei der Anwendung von Global Green-Produkten gegenüber mineralischem Stickstoffdünger. Bis zu 30 Prozent mehr Wachstum und Ertrag verspricht Global Green. Dabei will es das Team rund um Daniel Kallinger aber nicht belassen, in Mondsee wird fleißig an weiteren Innovationen geforscht. Unter der Leitung von Dr. Kramberger-Kaplan arbeite man derzeit etwa an Stickstoffbakterien auf rein biologischer Basis.