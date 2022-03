Oberösterreichs Künstler helfen Opfern des Kriegs

Schon morgen, Sonntag, stehen OÖ-Musiker wie Lou Asril, Folkshilfe oder Ina Regen, die kürzlich auch schon beim Konzert im Ernst-Happel-Stadion dabei war, am Wiener Heldenplatz bei freiem Eintritt auf der Bühne und sammeln für Nachbar in Not und SOS Kinderdorf. Kommenden Dienstag findet in den Linzer Kammerspielen dann der Benefizabend „Give Peace a Chance“ (freier Eintritt) statt, bei dem vor allem die Schauspielensemble-Mitglieder des Landestheaters auftreten werden. Das Brucknerhaus Linz hat unterdessen die Russischen Dienstage gegen Ukrainische Dienstage getauscht und spendet den Kartenerlös an die ukrainische Linzer Partnerstadt Saporischschja (monatlich, nächster Termin: 26. April).