50-Meter-Sturz bei Tour: Einheimischer starb

Gemeinsam mit einem Kollegen (30) war der erfahrene Alpinist in Richtung Lamsenspitze aufgestiegen. Im steilen Felsgelände mussten beide die Tourenskier auf die Rucksäcke schnallen, um zu Fuß in Richtung Grat zu kommen. Das Duo orientierte sich offenbar am Sommersteig, doch die Seilversicherungen sind derzeit eingeschneit.