Neue Herberge für Flüchtende in alter Zuckerfabrik

Fröhliche Kinderaugen und erleichterte Mütter, die in Sicherheit sind. In Hohenau an der March haben mittlerweile rund 20 Flüchtende – die Hälfte davon Kinder – ihr Quartier bezogen. Auch ein acht Monate altes Baby ist darunter. Die Frauen kommen großteils aus Odessa. Der Ukraine-Krieg hat in den Gesichtern der Menschen ihre Spuren hinterlassen. Umso größer ist die Freude über die Unterstützung. Vielerorts wird derzeit schnell und unkompliziert geholfen - wie auch von Agrana in Niederösterreich. So wurden in der Zuckerfabrik in Hohenau kurzerhand Werksunterkünfte für die Kriegsflüchtlinge bereitgestellt.