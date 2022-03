Karriere-Bestmarke für Pöltl bei klarem Spurs-Sieg

Jakob Pöltl hat am Mittwoch (Ortszeit) eine weitere Karriere-Bestmarke in der National Basketball Association (NBA) erzielt. Der 26-jährige Center verzeichnete beim souveränen 133:96 der San Antonio Spurs auswärts über die Portland Trail Blazers nicht weniger als sechs Blocks. Mit 16 Punkten und neun Rebounds verpasste er knapp ein Double-Double. Weiters standen für den Wiener je ein Assist und Steal in 24:26 Minuten Einsatzzeit zu Buche.