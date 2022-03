LKH Graz: Notaufnahme vor dem Kollaps

Auf der Notaufnahme ist man permanent am Limit

„Wir auf der Notaufnahme sind permanent im roten Bereich, immer am Anschlag. Und klare Verbesserungen sind nicht in Sicht.“ Während der Omikron-Welle könne man den Patientenansturm noch irgendwie bewältigen. Aber danach befürchtet Meister das Schlimmste - und findet deutliche Worte für die Misere: „Betten-Sperren, Pflegemangel, zu wenig Ärzte - das steirische Gesundheitswesen steht vor der Hangrutschung. Im System gibt es einen permanenten Stau - und der könnte fatal enden!“