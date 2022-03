95 Kilo Cannabis importiert: Dealer ausgeforscht

Bereits Im November vergangenen Jahres stellte das Zollfahndungsamt Stuttgart an der deutsch-französischen Grenze ein Paket mit Cannabiskraut fest. Dieses war an eine 33-jährige Österreicherin adressiert. Bei weiteren Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass zu dieser Sendung ein weiteres Paket gehört. Insgesamt stellte man damals 14 Kilo Cannabis in beiden Paketen sicher.