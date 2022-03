„Dauer-Demonstrant“ meldet wieder Auto-Korso an

Der geplante Auto-Korso gegen die Spritpreise am vergangenen Samstag wurde, wie berichtet, von den Behörden nicht mehr bewilligt. Doch Michael P. probiert’s wieder: Am kommenden Freitag möchte der „Dauer-Demonstrant“ erneut die Landeshauptstadt lahmlegen (der „Anlass“ steht noch nicht fest), doch seine Chancen stehen, objektiv betrachtet, schlecht: Denn auch „Fridays For Future“ haben zeitgleich schon eine Demo angemeldet, und die ÖVP will ebenfalls ihren Landesparteitag am Freitag zumindest teilweise im Design Center veranstalten. Wegen Corona ist aber grundsätzlich eine Online-Veranstaltung vorgesehen.