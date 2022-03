31.872 Neuinfektionen und weitere 23 Todesfälle

Aufgeteilt auf die Bundesländer gibt es die meisten Neuinfektionen in Niederösterreich mit 7929, gefolgt von Wien mit 6576 und Oberösterreich mit 6007. In der Steiermark gibt es 3844 Neuinfektionen, in Kärnten 1884, in Tirol 1645 und in Salzburg 1567. Die wenigsten Neuinfektionen verzeichnen Burgenland mit 1315 und Vorarlberg mit 1105.