Auch Brunner und Meinl-Reisinger positiv getestet

PCR-Test nach Infektion eines Mitarbeiters

Sonntagnachmittag sei ein enger Mitarbeiter des Finanzministers positiv auf das Coronavirus getestet worden, Brunner habe sich deshalb vorsichtshalber noch am Sonntag in Selbstisolation begeben und einen PCR-Test absolviert, der dann ebenfalls positiv ausfiel, hieß es in der Stellungnahme.