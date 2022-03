Kollision zweier Pkw auf L69 fordert Verletzten

Am Samstag um 13.50 Uhr fuhr ein 53-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw auf der L69 Tentschacher Landesstraße in Richtung Klagenfurt. In der Kreuzung mit der Gemeindestraße auf Höhe der Ortschaft Zweikirchen kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision mit einem weiteren Pkw eines Feldkirchners (21), welcher aus der Gemeindestraße kommend die Landesstraße überquerte.