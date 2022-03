Jan Ullrich versteigert Tour-Rad für Ukraine-Hilfe

Zur Hilfe für die Opfer der russischen Invasion in die Ukraine versteigert der ehemalige Radsport-Star Jan Ullrich ein besonderes Rennrad! Deutschlands einziger Tour-de-France-Sieger gab am Freitag via Instagram bekannt, dass er eine Sonderanfertigung zur Frankreich-Rundfahrt 1998 zugunsten von „Ein Herz für Kinder“ zur Verfügung stellt. Die Versteigerung läuft bis zum 6. April. Am Freitagnachmittag betrug das Höchstgebot 18.100 Euro.