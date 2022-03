Fleisch, Wurst, Brot und Gebäck wird noch teurer

Der tägliche Einkauf von Lebensmitteln dürfte für die Österreicher bald zur noch größeren Kostenbelastung werden: Die im Zuge des Kriegs in der Ukraine verteuerte Energie und gestiegene Preise für Agrarprodukte dürften Produzenten und Händler in den nächsten Wochen und Monaten an die Konsumenten weiterreichen.