„Ohne Ukraine-Krieg gäbe es wunderbares Wachstum“

So aber würde der Ukraine-Krieg, das besagen die meisten Konjunkturprognosen, das erwartete Wirtschaftswachstum halbieren. Sollte der Krieg lange dauern, kann es auch Richtung Rezession gehen. Mitentscheidend sei auch, wie rasch sich die Energiepreise zurückbilden. Wenn die EZB zu lange mit einer Zinserhöhung zögert, so könnte sich die Inflation verfestigen und schmerzhafte Einschnitte (wie in den 80er-Jahren in den USA) nötig machen.