Märchen: Ultimative Lösung gegen kindliche Ängste

In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, uns bewusst zu werden, dass das, was uns Sorgen bereitet, meistens auch die Kleinsten belastet. Vom Coronavirus bis zum Krieg in der Ukraine gibt es viele Faktoren, die die Ängste der Kinder steigern können. Wir empfehlen Ihnen jetzt Bücher, mit denen Ihre Sprösslinge lernen, wie sie mit Angst umgehen können.