Polizei findet bei Verkehrskontrolle Puma in Auto

Einen höchst ungewöhnlichen Fund haben deutsche Polizisten bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der bayrischen Kleinstadt Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz gemacht. In einem Kleinwagen entdeckten sie einen ausgewachsenen Puma. Der Lenker des Fahrzeugs hatte das Tier in Tschechien gekauft - er wollte die Raubkatze eigenen Angaben zufolge als Haustier halten …