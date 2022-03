Justin Bieber hatte große Angst um seine Frau

„Wirklich zum Fürchten“

Dem Sänger hörte man die Erleichterung, dass alles gut gegangen war, in seiner Stimme noch immer an: „Es war wirklich zum Fürchten, wisst ihr, wirklich zum Fürchten. Aber der Fakt, dass Gott sie in ihren Händen hat, ist ein gutes Zeichen“. Zumal die „Halbgötter in Weiß“ schnell die Ursache fanden.