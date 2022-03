Deutscher Schwimm-Verband will auf WM verzichten!

Nach der Schweiz hat nun auch der Deutsche Schwimm-Verband angekündigt, dass er die für diesen Sommer geplanten Weltmeisterschaften boykottieren will, sollten dort Sportler aus Russland oder Belarus teilnehmen. „Der Deutsche Schwimm-Verband kann nicht an der WM in Budapest teilnehmen, wenn der Weltverband FINA die Teilnahme von russischen und belarussischen Athleten und Athletinnen ermöglicht“, sagte DSV-Präsident Marc Troll.