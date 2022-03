Zittersieg für Jakob Pöltls Spurs gegen Oklahoma

Bei noch zwölf ausstehenden Spielen sind die Texaner wieder ganz nah an Platz zehn in der Western Conference dran, der noch zur Teilnahme am Play-in berechtigt, der Qualifikation für das Play-off. Die Spurs hatten es sich gegen Oklahoma freilich nicht leicht gemacht, gaben sie doch einen zwischenzeitlichen 16-Punkte-Vorsprung (89:73 in der 32. Minute) noch aus der Hand. So lag es an Walker IV, aus „Downtown“ den Sieg zu fixieren. 1,8 Sekunden waren da noch auf der Uhr. Überhaupt agierten die Spurs stark aus der Distanz. 19 getroffene Dreipunkter bedeuteten Saisonbestwert.