Corona-Prognosen verheißen weitere Rekordwerte

Den Höhepunkt der Welle in der Welle - die Omikron-Form BA.2 ist ja zeitlich versetzt zu BA.1 groß geworden - erwarten die Forscher in der zweiten März-Hälfte. Runter gehen die Zahlen ab April wohl so oder so, dann wird deutlich weniger getestet, die Quarantäne fällt. Was etwa die Ärztekammer kritisiert.