Olympiamedaillengewinnerin floh zum zweiten Mal

Zum zweiten Mal in ihrem Leben ist Alexandra Herasimenia auf der Flucht. Diesmal aber unter noch dramatischeren Umständen. Die frühere Schwimmerin und dreifache Olympiamedaillengewinnerin stammt aus Belarus und hatte vor einiger Zeit in ihrer Heimat ihre Meinung geäußert, danach durfte die Leiterin von Schwimmkursen für Kinder kein Schwimmbad mehr benutzen. Sie floh in die Ukraine. Nun musste Herasimenia wegen der russischen Invasion auch ihr neues Zuhause zurücklassen.