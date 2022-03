Nordkorea ist offenbar Raketentest misslungen

Nordkorea ist nach Angaben des südkoreanischen Militärs offenbar ein erneuter Raketentest misslungen. Ein zunächst unidentifiziertes Geschoß sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der Nähe von Pjöngjang abgefeuert worden, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Der Test sei aber offenbar schon kurz nach dem Start fehlgeschlagen. Weitere Analysen dazu seien aber nötig.