Jetzt droht auch Aus für Corona-Tests in Betrieben

Es geht Schlag auf Schlag: Nachdem Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erst Dienstagmittag ankündigt hatte, dass in Österreich ab April kostenlose Corona-Tests nur noch rudimentär zur Verfügung stehen werden, erfuhr die „Krone“ nun: Auch die Testungen in Betrieben sollen - mit Stand jetzt - nicht mehr weiter finanziert werden. Was genau das für die Arbeitgeber bedeutet, wird sich zeigen. Die Datenlage dürfte damit aber noch weiter ausgedünnt werden.