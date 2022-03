Keine ÖSV-Asse in Top 10 bei Shiffrin-Bestzeit

Mikaela Shiffrin hat am Dienstag im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt am Mittwoch in Courchevel Bestzeit aufgestellt. Die gegen die Slowakin Petra Vlhova um den Gesamtweltcup kämpfende US-Amerikanern verwies die Schweizerin Corinne Suter (+0,75 Sek.) und die Französin Romane Miradoli (+0,94) auf die weiteren Plätze. Es kam keine Österreicherin in die Top Ten, Beste war als Zwölfte Christine Scheyer (+1,67).