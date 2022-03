Polcanova mit Szocs im Singapur-Doppel-Semifinale

Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova steht beim Grand-Smash-Turnier der Tischtennis-Profis in Singapur im Doppel im Semifinale. Mit der Rumänin Bernadette Szocs besiegte die 27-Jährige am Dienstag die Südkoreanerinnen Lee Zion/Choi Hyo-joo 3:0 (3,10,9). In der Vorschluss-Runde geht es am Mittwoch gegen die als Nummer zwei gesetzten Japanerinnen Hina Hayata/Mima Ito.